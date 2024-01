Am 10. Januar beginnen die Prüfungen Zweibrücken und Contwig starten ins Abitur

Für die 47 Abiturientinnen und Abiturienten an der IGS Contwig beginnen die Prüfungen im großen Mehrzweckraum ebenfalls am kommenden Mittwoch mit Deutsch, gefolgt von Biologie am 12. März, Englisch am 17. März, Mathematik am 19. sowie Gesellschaftswissenschaften am 23. März. In die mündlichen Prüfungen gehen die Schülerinnen und Schüler am 15. und 18. März. Der Abiball findet am 22. März höchstwahrscheinlich wieder in der Pirminiushalle in Hornbach statt.