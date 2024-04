Abendvortrag zum Thema „Sänger“ am Hochschul-Campus Zweibrücken Eine innovative Museumstechnik

Nach dem Krieg war deutsche Ingenieurskunst gefragt und Eugen Sänger forschte in den 1960er Jahren am „Sänger I“, einem zweistufigen Raumtransporter, der mit einem Katapult gestartet werden sollte. Mitte der 1980er-Jahre wurde diese Idee vom damaligen deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm wieder aufgegriffen. Alleine das Ministerium für Forschung und Technologie gab 400 Millionen D-Mark für den „Sänger II“. „Das war damals schon eine Menge Geld“, bemerkte Helmut Warth, „insgesamt wurden in das Projekt etwa 800 Millionen bis eine Milliarde D-Mark hineingesteckt.“ Doch was macht den „Sänger“ so besonders? Anhand einer Grafik zeigte der Referent den Unterschied zwischen einem Auto und einer Rakete auf. Ein Auto benötigt wenig Kraftstoff und kann viel Nutzlast tragen. Bei einer Rakete ist es umgekehrt. So besteht etwa 92 Prozent der Startmasse einer Ariane-Rakete aus Treibstoff. Der Sänger sollte dieses Verhältnis verbessern. Sein Hyperschall-Kombinationsantrieb ist so ausgelegt, dass er zumindest für die Unterstufe keinen Sauerstoff mitführen muss: „Treibstoff macht 30 Prozent der Nutzlast aus, der ‚Sänger‘ hat eine wesentliche bessere Bilanz als eine Rakete.“