Abendvortrag am Hochschul-Campus Zweibrücken Die Gefahr aus dem All abwehren

Ein riesiger Asteroid fliegt auf die Erde zu. Der Menschheit bleibt weniger als zwei Wochen, um seine Richtung zu ändern. Und so wird ein Ölbohrexperte ins All geschickt, um das Monster zu zerstören. Der Plot aus dem Film „Armageddon“ ist gar nicht so abwegig, wie Rainer Kresken bei seinem Vortrag im Rahmen des Studiums Generale am Hochschul-Campus Zweibrücken darlegte. Der Raumfahrtingenieur ist Teil des „Planetary Defense“-Programms der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Dort beobachtet man Himmelskörper, die der Erde einmal gefährlich nahe kommen könnten.