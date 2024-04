Hubble-Weltraumteleskop Thema am Hochschul-Campus Zweibrücken Spektakulärer Blick ins Universum

1985 war HST fertiggestellt und sollte an den Start gehen, doch nach der verheerenden Explosion der Raumfähre Challenger 1986 verzögerte sich der Start bis 1990. Am 24. April wurde HST mit der Raumfähre Discovery ins All transportiert und einen Tag später in 610 Kilometern Höhe „ausgesetzt“. Die ersten mit großer Spannung erwarteten Bilder gab es dann am 20. Mai 1990 mit sehr ernüchterndem Resultat: Auf Grund des falsch geschliffenen Spiegels (was durch eine Verkettung von mehreren Umständen auch nicht bei den Kontrollen bemerkt wurde) wurden die Strahlen nicht an einem Punkt gebündelt, sodass nur ein unscharfes Bild entstand.