Abendvorträge am Hochschul-Campus Zweibrücken Von irdischen Hackern bis ins ferne Weltall

Neutronensterne sind die Überbleibsel massereicher Sterne, die am Ende ihrer Existenz in einer Supernovadetonation zugrunde gingen. Kreisen zwei Neutronensterne umeinander, so strahlen sie Gravitationswellen ab. Aus den Bahndaten lassen sich die von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagten Effekte nachweisen. Verschmelzen zwei Neutronensterne miteinander, so produzieren sie unter anderem große Mengen an Gold, an das aber niemand herankommt.