Nach dem Abiball : Helmholtz: Spenden geklaut

Zweibrücken Fast 1000 Euro waren in der Abendkasse in der Festhalle – jetzt ist das Geld weg.

Was für ein trauriges Ende eines Abends, der für die Abiturienten des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums die Krönung der Schullaufbahn werden sollte: Die Abendkasse des Abi-Balls in der Festhalle mit etwa 1000 Euro ist zwischen Samstagabend und Montagmorgen verschwunden. Wie es dazu kam, schildert Abiball-Organisator Jonas Werner in einer Mail an den Merkur: „Da wir nach dem Abiball alle noch weiter feiern gegangen sind, wollten wir das Geld nicht mitnehmen und haben es deshalb in einen schwarzen Beutel gemacht, den wir dann in den Karton gelegt hatten mit den restlichen Tickets. Dass da niemand mehr dran kam, habe ich die Box mit Inhalt in die Künstlergarderobe gestellt, die von Security bewacht wurde und in die niemand mehr reinkam bis zum Ende. Nach dem Abiball wurde die Festhalle abgesperrt und die Box stand dort, bis wir gestern Morgen aufräumen wollten. Als wir in die Garderobe kamen mussten wir feststellen, dass die Box nicht mehr geschlossen war, sondern offen und der gesamte Beutel mit dem Geld fehlte.“ Das Geld, muss man ergänzen, war nicht für den Abiball gedacht. Dieser war laut Werner, ebenso wie die Abizeitung, bereits finanziert. Daher die Entscheidung, die Einnahmen des Abends an zwei Organisationen zu spenden: die Rumänienhilfe der Schule und „Caritas International“.