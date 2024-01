30 Kilometer Entfernung möglich Zweibrücker müssen zu Notdienst-Apotheken neuerdings teils weit fahren – bis ins Kuseler Land und hinter Pirmasens

Beim Zusammenstellen der Apotheken-Notdienste für die tägliche Veröffentlichung im Pfälzischen Merkur hat unsere Redaktion diese Woche eine Überraschung erlebt: In der Online-Suchmaschine der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz ergab die Suche nach Apotheken in und um Zweibrücken für die Nacht vom 5./6. Januar als nächste Notdienst-Apotheke keine einzige in Zweibrücken oder Zweibrücker Land – die beiden nächstgelegenen waren erst in Breitenbach (Landkreis Kusel) und Lemberg (hinter Pirmasens). Orte, die von Zweibrücken aus an Wochenenden kaum und abends gar nicht mit Bus oder Bahn erreichbar sind.