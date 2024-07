Wachwechsel im Ortsbeirat Auf die „nächsten 27 Jahre“

Die Verpflichtung des neuen Ortsbeirates von Mittelbach-Hengstbach war am Dienstagabend die letzte Amtshandlung des langjährigen Ortsvorstehers Kurt Dettweiler. Per Handschlag begrüßte er jedes Mitglied in seiner neuen Funktion. Seinem Nachfolger Aaron Holaus und dem ebenfalls am Dienstag neugewählten Stellvertreter Markus Wolf (beide FWG) wünschte er alles Gute für die „nächsten 27 Jahre“.