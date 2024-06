Neuer Ortsvorsteher in Mittelbach-Hengstbach Aaron Holaus tritt in große Fußstapfen

Insgesamt gab es in Mittelbach-Hengstbach bei der Wahl zum Ortsvorsteher eine Beteiligung von 71 Prozent. 4,3 Prozent der Stimmen waren ungültig. An der Urne im Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus in Mittelbach haben 418 Personen gewählt. 274 haben dort für Holaus, 127 für Bauer gestimmt.