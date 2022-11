Mit Kind im Auto überschlagen : Zwei schwere Unfälle auf A 8 an Grenze zum Saarland

Blick von der Gottlieb-Daimler-Straße, wo sich der Umleitungs-Verkehr staute, auf die Unfallstelle auf der A 8 zwischen Zweibrücken-Mitte und Zweibrücken-Ernstweiler. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Nach dem Überschlag-Unfall beim Auffahren auf die Autobahn am Donnerstag gab es am Freitag einen Auffahrunfall, der Folgen auch für den Verkehr in Zweibrücken und den Weg ins Saarland hat(te).

Nur 24 Stunden nach einem schweren Unfall hat es am Freitag auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken erneut gekracht.

Am Freitag gegen 17.20 Uhr sind bei einem Auffahrunfall zwischen Zweibrücken-Mitte und Zweibrücken-Ernstweiler zwei Autos bei einem Auffahrunfall ineinandergefahren, bestätigte die Polizeiinspektion Zweibrücken auf Merkur-Anfrage. Die Polizeikräfte seien noch vor Ort, weshalb auf der Wache nicht bekannt war, ob es Verletzte gab. Der Unfall sei vor dem einspurigen Baustellenbereich passiert. Denkbar sei also, dass ein Auto vor der Baustelle abgebremst habe und die Person am Steuer des Autos dahinter dies zu spät bemerkte. Für die Bergungsarbeiten – auch die Feuerwehr und Rettungswagen waren im Einsatz – musste die A 8 in Fahrtrichtung Saarland für eine halbe Stunde gesperrt werden. Ein Merkur-Leser und ein Merkur-Redakteur, die beide in der Nähe waren, beobachteten Folge-Staus auch im Bubenhauser Kreisel und an der Gottlieb-Daimler-Straße, über die der Verkehr umgeleitet wurde. Mindestens eins der Autos wurde abgeschleppt, sah der Merkur-Redakteur.

Zwei Verletzte