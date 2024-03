Zweibrücken Die alten Hits zünden auch heute noch

Das Disco-Feeling der 1970er und 1980er Jahre durften sichtlich begeisterte Besucher bei der „A Tribute to Boney M“-Show am Sonntag in der Zweibrücker Festhalle miterleben. Bekannte Songs wie „Ma Baker“ oder „Brown Girl in the Ring“ und eine mitreißende Choreographie in tollen Kostümen ließen dabei den Funken gleich vom ersten Takt an überspringen.