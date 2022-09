„7th S.O.N.“: Konzert am 2. September in Zweibrücken : Neue Classic-Rock-Band präsentiert ihr erstes Album „Highway Queen“

„7th S.O.N.“: Konzert am 2. September in Zweibrücken

Zweibrücken Das Debutkonzert von „7th S.O.N.“ ist Freitagabend in Niederauerbach.

Die regionale Band „7th S.O.N.“ hat diesen Freitag, 2. September, ihren Debutauftritt, und zwar im „Route 66“ in Niederauerbach. Die Band hat ihre Wurzeln in Zweibrücken und Homburg und spielt „Classic Rock“. Zudem hat sie vor kurzem ihr erstes Album „Highway Queen“ veröffentlicht. Das Konzert am Freitag beginnt um 20 Uhr, mit freiem Eintritt. Es wird jedoch ein Hut herumgehen, in welchen die Besucher Spenden für die Band einwerfen können. „Wir spielen einen Mischung aus unseren eigenen Liedern des Albums ,Highway Queen‘ (auf allen Streamingplattformen und Youtube zu finden) und Coversongs, wie beispielsweise ,Born to be Wild‘, teilt die Band mit. Lead-Gesang und Schlagzeug spielt Nils Neumann, Gitarre und „Backing Vocals“ Marc Klein, Gitarre Luka Widiger, Bass Lisa Schmahl.