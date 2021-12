Inzidenz sinkt in Zweibrücken weiter : 64 neue Fälle von Corona in Region: Ein Senior verstirbt

Ein Corona-Schnelltest liegt auf einem Formular. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Zweibrücken/Pirmasens Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes haben sich am Dienstag in unserer Region 64 neue Corona-Fälle bestätigt. „Ein Mann im Alter zwischen 80 und 85 Jahren aus Pirmasens verstarb mit einer SARS-CoV-2 Infektion, er war bereits geimpft“, so das Gesundheitsamt.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich der Behörde 533 bestätigte positive Fälle aktiv, 59 weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Zweibrücken 143 (-8), in Pirmasens 146 (-25), sowie in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 48 (-6). In Zweibrücken betrug die Inzidenz 158,7 (Vortag: 161,7).

Das Gesundheitsamt mahnte am Dienstag erneut: „Vor allem für den Schutz aller Kinder sowie Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht impfen lassen können, bleibt es weiterhin wichtig, die Anzahl der Geimpften zu steigern.“

Der Impfbus des Landes macht in dieser Woche für weitere Impfungen jeweils von neun bis 17 Uhr am Mittwoch, 29.12.2021, in Thaleischweiler-Fröschen an der Athletenhalle und am Donnerstag in Pirmasens an der Messe Halle 6D. Für eine Impfung in der zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe ist ein Termin unbedingt erforderlich. Dieser sollte möglichst online unter www.pirmasens.de/impfen oder montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06331 533 206 vereinbart werden.

Das Impfangebot richtet sich laut Gesundheitsamt an alle Bürger. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, unter 16 Jahren zudem die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person. Besucher werden gebeten, neben dem Personalausweis auch den Impfpass und insbesondere in der zentralen Impfstelle die Versichertenkarte mitzubringen. Weitere Informationen zur Impfung und zum Impfbus sind unter www.corona.rlp.de/de/impfbus zu finden.

Um einen aktuellen Überblick über das Infektionsgeschehen sicherzustellen und Infektionsketten durchbrechen zu können, sind ferner laut Gesundheitsamt „umfassende Testungen nötig“. Daher werden Bürgertests kostenlos angeboten.

Terminvereinbarungen für ein Schnelltest-Center können Interessierte unter www.drk-corona.de online oder unter 06331 809 780 von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 12:00 Uhr auch telefonisch vornehmen. Unter www.corona.rlp.de/de/testen/ sind zudem weitere Teststellen, wie Apotheken, Arztpraxen, Hilfsorganisationen und private Anbieter wie Drogerien zu finden.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116 117 zu melden.

Tests und Infekt-Sprechstunden für erkrankte und symptomatische Personen nehmen Hausärzte vor. Asymptomatische Personen, die wegen der Einweisung in eine Reha-Maßnahme oder nach Aufforderung ihrer CoronaWarn-App einen Test benötigen, vereinbaren ihren Termin unter Telefon (06331) 809 750 (Montag bis Freitag acht bis zwölf Uhr). Auch nach einem positiven Schnelltest kann hier ein Termin für einen PoC beziehungsweise PCR-Test vereinbart werden.