Prozess vor dem Landgericht Zweibrücken „Ich habe ihm einen kleinen Stich oben rein gegeben“

Nun also doch: Am dritten Verhandlungstag brach der 63-jährige Angeklagte sein Schweigen – und zwar entgegen dem Rat seiner Verteidigerin, der St. Ingberter Rechtsanwältin Christina Flätchen. Zu Beginn der Verhandlung am vergangenen Mittwoch hatte er sogar wegen eines angeblich „zerrütteten Vertrauensverhältnisses“ die Aufhebung der Pflichtverteidigung und Bestellung eines neuen Pflichtverteidigers“ beantragt: „Ich wollte eigentlich aussagen – schon am ersten Tag“, beteuerte der gebürtige Neumühler, der unter anderem einige Zeit in Neuwied, in Zweibrücken und zuletzt in Pirmasens gelebt hatte.