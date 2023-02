Polizei bittet um Hinweise : 61-Jähriger seit Januar vermisst

Zweibrücken Peter K. wurde zuletzt am 12. Januar zuletzt im Stadtgebiet von Zweibrücken gesehen worden.

Die Polizei sucht den 61-jährigen Peter Klimczok aus Zweibrücken. Sein Verschwinden wurde am 21. Januar bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen ergaben nach Polizeiangaben, dass der Vermisste zuletzt am 12. Januar im Stadtgebiet gesehen wurde, dann verliert sich seine Spur. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Gesuchte in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos, weshalb die Polizei nun öffentlich nach ihm sucht.