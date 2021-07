24 Teilnehmende ausgezeichnet : Helmholtz feiert Schüler-Erfolge bei Wettbewerben

Mit Coronaschutz-Abstand und -Masken: Auch die Ehrung der Wettbewebs-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium war anders als in „normalen“ Schuljahren. Foto: Paula Kaufmann

Zweibrücken Direktorin Kiehm: Unter den Corona-Bedingungen war das Engagement der Teilnehmenden ganz besonders bemerkenswert.

Das Schuljahr 2020/21 war aufgrund der Corona-Pandemie im andauernden Wechsel zwischen Online- und Präsenzunterricht für viele Schülerinnen und Schüler gewiss eine Herausforderung. Um so erfreulicher ist es, dass in diesem Jahr wieder Wettbewerbe stattfinden durften und einige Jugendliche die Motivation sowie den Ehrgeiz fanden, mit vollstem Elan teilzunehmen. Helmholtz-Schulleiterin Kerstin Kiehm würdigte dies als herausragende Leistung, als sie kurz vor Ferienbeginn in einer 24 Teilnehmer ihres Zweibrücker Gymnasiums an sechs verschiedenen Wettbewerben auszeichnete.