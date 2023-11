Thesen-Anschlag vor Reformation-Jubiläumsabend Am Samstag Podiumsdiskussion über Zeitenwenden 1523 und 2023

Mit der aktuellen „Zeitenwende“ gar nicht einverstanden ist der Zweibrücker Bürger Thomas Althoff. Er hat deshalb eine eigene Aktion gestartet, um die Debatte zu beleben. Und am Vorabend des Reformationstags „Neue Thesen 2023“ an den Eingang der Zweibrücker Alexanderskirche gepinnt. Historischer Hintergrund: Martin Luther begründete die Reformation mit dem (mutmaßlichen) Nageln seiner 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg.