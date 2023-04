Vortrag geplant – mit Zweifel an Datum Ostern auch 500 Jahre Zweibrücker evangelische Gottesdienste gefeiert

Im nahtlosen Übergang seiner Predigt erinnerte Butz an das kirchenpolitisches Ereignis Ostersonntag 1523 in der Alexanderskirche. Johann Schwebel weilte zu jener Zeit als Hofprediger am Hofe des Zweibrücker Herzogs Wolfgang und soll erstmals „reformatorisch“ gepredigt haben,und das in deutscher Sprache. Butz: „Heute, also an einem Ostersonntag vor 500 Jahren, wurde erstmals evangelisch gepredigt.“ Hofprediger Johann Schwebel solle auf Deutsch die Bibel vorgelesen, die Bibel ausgelegt, das Evangelium in die Mitte des Gottesdienstes gestellt haben.