Johann-Schwebel-Jubiläum 500 Jahre evangelischer Gottesdienst in Zweibrücken

An Ostern 1523 hielt der Zweibrückische Hofprediger Johann Schwebel zum ersten Mal in der Alexanderskirche einen evangelischen Gottesdienst, das heißt: auf Deutsch und in dem die Bibel vorgelesen und gepredigt wird. Zuvor war nicht etwa lateinisch gepredigt worden, sondern in der sonntäglichen Messe wurde in der Regel gar nicht gepredigt, teilt der Zweibrücker Dekan Peter Butz mit.