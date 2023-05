50 Jahre Awo-Seniorenhaus Zweibrücken Awo-Seniorenhaus: Ein Ruheraum des Lebens

„Die Zweibrücker Mundartdichterin Liesel Ott war übrigens eine der ersten, die sich einen Platz im neuen Seniorenheim sicherte“, verriet am Montagnachmittag der Historiker und Volkskundler Roland Paul. Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung hielt er einen Vortrag zur Historie des Awo-Seniorenheims und zur Geschichte der Awo im Allgemeinen. Dabei zitierte er auch ein Gedicht, das Liesel Ott damals zum Einzug in ihr neues Zuhause verfasst hatte: „Am Rosegarte steht e Haus, ich guck mas efders an, sie baue ziemlich hoch hinaus und bossle als noch dran. Stick hunnert Stibbcher gebt‘s gewiss und rinkserum Balkone, und wann bald alles ferdich is, derf ich in em drin wohne. Ich nemm mein scheenschter Deppich mit, mei Bilder und mei Uhr. Mei Blumesteck vergess ich net. Ich frei mich, wann ich bald dort wohn‘ und kann schun nimmi warte. Ich leb dann wie in ner Pension am scheene Rosegarte“.