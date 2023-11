40 Jahre Partnerschaft zwischen Zweibrücken und Ruanda Viele Zweibrücker tragen Ruanda im Herzen

Das Ruanda-Referat der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz verfolgt übrigens das Ziel, den Austausch mit Ruanda auf kommunaler Ebene zu intensivieren – für einen Lernaustausch in beide Richtungen. „Kommunen sind ein wichtiger Punkt in der Partnerschaft, den wir wieder beleben wollen. Dabei geht es nicht mehr nur darum, Entwicklungshilfe in Ruanda zu leisten oder Schulen zu bauen. Wir können auch von Projekten in Ruanda profitieren“, sagte Katharina Krings und erinnerte an Drohnenprojekte als Transportmittel oder Straßenlaternen, die in Ruanda als Ladestationen dienen. „Das sind Dinge, von denen auch wir lernen können.“