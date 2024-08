Folgenreiche Reise 1770 Warum Goethe Zweibrücken merkwürdig fand

„… in manchem Sinne folgereich“ war die „Lothringische Reise“ tatsächlich: So wurde Goethe hier nach eigenem Bekunden „in das Interesse der Berggegenden eingeweiht, und die Lust zu ökonomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Teil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt“. Darüber hinaus wurde der späterhin begeisterte Mineraloge, Geologe und an der Entstehungsgeschichte der Erde Interessierte auf dem „ganz aus verschiedenen Muscheln zusammengehäuften“ Bastberg „zum ersten Male auf solche Dokumente der Vorwelt aufmerksam; ich hatte sie“, wie er bekannte „noch niemals in so großer Masse beisammen gesehn.“ Hinzu kam in Niederbronn-les-Bains die erste bewusste Begegnung mit Zeugnissen der römischen Antike, für die er sich Zeit seines Lebens begeisterte: „Hier in diesen von den Römern schon angelegten Bädern umspülte mich der Geist des Altertums, dessen ehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliefs und Inschriften, Säulen-Knäufen und -Schäften mir aus Bauerhöfen, zwischen wirtschaftlichem Wust und Geräte, gar wundersam entgegenleuchteten“, schilderte er diese nachwirkende Begebenheit.