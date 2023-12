Sehr wechselhafte Geschichte 250 Jahre Glanrind – dank Zweibrücker Herzog

„250 Jahre Glanrind“ also – und damit ein besonderer Anlass, sich näher mit diesem ebenso lebendigen wie bedrohten Pfalz-Zweibrücker Erbe zu beschäftigen. So hat die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Nutztierrassen (GEH) diesen heimischen Rinderschlag in einer Roten Liste als stark gefährdet eingestuft – und beinahe wäre er sogar ausgestorben. Dabei war sie, wie Markus Linn – er engagiert sich in vielfältiger Weise für den Erhalt und die Vermittlung des „Kulturguts Glanrind“ – im Gespräch mit dem Merkur zu berichten weiß, in den 1960er-Jahren die am weitesten verbreitete Rasse in der Pfalz, im Saarland, im Hunsrück und in der Eifel.