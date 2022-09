25-Jahre-Partnerschaft: Besuch in Kanada : Was Zweibrücken von Barrie lernen will

Neues Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept

Der Zweibrücker Stadtrat hat das gemeinsam mit der Stadt Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz erstellte Entwicklungskonzept für neue Gewerbe- und Industrieflächen einstimmig beschlossen. Gegenüber der Vorstellung durch das beauftrage Büro Cima Ende Juni (wir berichteten ausführlich) gab es n un bei der Vorstellung des endgültigen Ergebnisberichts keine Neuerungen. Laut Cima hat die Region bis 2036 einen Bedarf von 114,8 Hektar Gewerbeflächen – derzeit vorhandene marktfähige Flächen gibt es derzeit aber nur 44,8 Hektar, davon 8,9 in Zweibrücken. Auch, wenn man Potenzialflächen aus dem Flächennutzungsplan hinzurechnet, für die es noch keinen Bebauungsplan gibt (29,4 Hektar in der Region, davon 6,3 in Zweibrücken), klafft also eine große Lücke zwischen Angebot und erwartetem Bedarf. Wo Cima Gelegenheit für neue Gewerbegebiete sieht, wurde nur nichtöffentlich verraten – um die Preise nicht in die Höhe zu treiben. Genannt wurden nur Truppacher Höhe und Steithof, wo es jeweils schon gute interkommunale Zusammenarbeit gibt. (lf)