Kinobetreiber aus Leidenschaft Cinema Europa wird 25: „Wir waren die Pioniere“

Ansonsten seien die Avatar-Filme die großen Kassenschlager gewesen im Lauf der 25 Jahre „Cinema Europa“. Allerdings bemerken die beiden Betreiber, dass das Geld heute beim Publikum nicht mehr so locker sitzt: „Die Leute müssen sparen. Wir haben deswegen versucht, die Preise in einem gewissen Rahmen zu halten. Wir lassen es jetzt mal so laufen und können nicht weiter erhöhen. Also schnallen wir den Gürtel enger“, stellt Annette Schwarz fest.