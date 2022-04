Zeugen gesucht : 22-jähriger Mann von zwei Unbekannten verprügelt

Zweibrücken Noch völlig unklar sind die Hintergründe des Angriffes auf einen jungen Mann.

Nach Angaben der Polizei war er am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr auf dem Herzogplatz von zwei ihm unbekannten Männern angegriffen worden. Nach Polizeiangaben hatten sie ihn mit Faustschlägen zu Boden geprügelt und getreten, als er auf dem Boden lag. Die Tritte gingen dabei gezielt gegen den Kopf des jungen Mannes. Durch den Angriff erlitt er einen Nasenbein- und einen Daumenbruch. Er musste zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Hinweise an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60, per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.