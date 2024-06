Parkbräu-Gelände Anfang 2025 soll weitergebaut werden

Seine persönliche Situation sei „momentan für mich und für meine Familie nicht einfach“, so Schenk bezüglich der Insolvenz. Diesen Weg habe er „auf Anraten meiner Anwälte gehen“ müssen, „um die Möglichkeit eines Vergleichs mit der Finanzbehörde zu wahren“. Er betonte, dass er zwar „unverschuldet in diese für mich tragische Situation gekommen“ sei, aber „insbesondere für Steuerverbindlichkeiten persönlich hafte“, die aus Bauleistungen entstanden seien, „die mit einem verkehrten Steuerschlüssel verbucht“ worden seien. Einige Projekte seien in der Vergangenheit nicht korrekt abgerechnet worden. Schuld daran seien seine Steuerberater, was das Finanzamt bei einer Prüfung seiner Geschäftsräume auch so festgestellt habe. In einer Pressemitteilung erläuterte Schenk: „Bei Bauleistungen kann es zu einer Verschiebung der Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger kommen (Reverse-Charge-Verfahren). Es handelt sich um ein komplexes Verfahren, das sich insbesondere für Unternehmensgruppen und Konzerne als besonders fehleranfällig erweisen kann. Viele Entscheidungen der Finanzgerichte zeugen davon und die Finanzverwaltung hat mehrfach mit Erlassen auf die Zweifelsfragen reagieren müssen. Auch meine Unternehmensgruppe war von diesem jahrelangen Hin und Her betroffen.“ Nachdem „endlich Klarheit über die Anwendung der komplexen Reverse-Charge-Normen“ bestanden habe, seien damals „umgehend die umsatzsteuerliche Behandlung aller betroffenen Geschäftsvorfälle der Unternehmensgruppe überprüft und der Berichtigungsbedarf samt Zahlungsplan mit den zuständigen Behörden abgestimmt“ worden. „Das hätten wir auch geschafft", beteuerte Schenk. „Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lieferketten und die rasante Zinswende haben die Baubranche im Grunde zum Stillstand gebracht. Damit wurden alle unsere Pläne über den Haufen geworfen.“ Langsam zeichne sich jedoch „eine gewisse Entspannung“ im Baubereich ab. Diese deutlich verbesserte Situation solle nun genutzt werden, „um gemeinsam mit den Behörden in einem geordneten Verfahren die Steuerverbindlichkeit abzutragen“. Er wiederholte: Die laufenden Bauvorhaben und die 20 Firmen seiner Unternehmensgruppe, die in den vergangenen Jahren ein Geschäftsvolumen „im dreistelligen Millionenbereich“ erreicht habe, seien durch dieses Insolvenzverfahren „nicht betroffen“, unterstrich Schenk.