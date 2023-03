Jubiläumskonzert Ein bisschen wie Familientreffen

„Wir feiern das Leben, die Musik, den Rhythmus“, verkündete Mich(a)el Wack. Da war die Geburtstagsparty „20 Jahre TamTam“ seiner Trommelmusikschule längst in vollem Gang. Schon als die 20 Trommlerinnen und zwei Trommler in der Mehrzweckhalle des Helmholtz-Gymnasiums in der ehemaligen alten Feuerwache aufmarschierten, vibrierte die Luft.