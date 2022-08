20 Jahre Lohbergranch Zuchtschau in Mauschbach : Lohbergranch feiert nach Westernart

Mauschbach Die traditionelle Zuchtschau anlässlich des Jubiläums „20 Jahre Lohbergranch“ der Familie Stähly in Mauschbach war ein rundum gelungenes, besonderes Ereignis. Zuchterfolge früher und heute paarten sich mit familiärer Verbundenheit und Feierlaune nach Westernart.

Das kleine, braun-weiß gescheckte Hengstfohlen gähnt. Außerdem hat es Hunger. So müde ist es von all den Eindrücken, der fremden Umgebung, den vielen Pferden und Menschen. Außerdem hat es seine Mama, die Zuchtstute „Wimpys Titan Otoe“, heute morgen schon in den Präsentationsring begleiten müssen. Ungeduldig suckelt es an Mamas Zitze, doch dann geht es los: sein eigener Auftritt vor der Zuchtkommission auf dem großen Platz. Gelangweilt schreitet es hinter Mama her. Traben ist zu anstrengend, dann doch lieber wild auskeilen und die Abkürzung galoppieren, um den Anschluss zu finden. Doch seine Züchterin, Bianca Schneidereith aus Oberstaufenbach, zugleich die Zuchtbeauftragte und zweite Vorsitzende der Painthorse Association Regionalgruppe Rheinland-Pfalz-Saar, ist stolz auf ihren kleinen Mann, der mit sechs Wochen das jüngte Fohlen bei der diesjährigen Zuchtschau auf der Lohbergranch in Mauschbach ist. Wenige Minuten später kullern ihr die Tränen aus dem Gesicht, als sie begereift, dass ihr kleiner, feuriger Draufgänger „Twist on Fire“ das Siegerfohlen unter den fünf Bewerbern wurde.