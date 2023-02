Stadt zieht Bilanz – Demo am Abend : Wosnitza stolz auf Solidarität in Zweibrücken

Ernste Gesicht am Jahrestag: Freitagabend demonstrierten rund 300 Menschen auf dem Zweibrücker Herzogplatz gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Veranstalter war die „Deutsch-französisch-ukrainische Gesellschaft“ aus Zweibrücken und Lemberg (bei Bitche). Vorsitzende Nataliya Leshchuk sagte in ihrer Rede, die Veranstaltung solle „die Flamme der Hoffnung und Unterstützung für das ukrainische Volk neu entfachen“. Dafür wurden symbolisch Kerzen gehalten. Leshchuk bat auch um Unterstützung für zwei Aktionen (Kontakt: dfug.zb@gmail.com): Unter dem Motto „Wärme für die Ukraine“ werde im Bitcher Land und bald in Zweibrücken Kleidung gestrickt. Zudem suche man für die Sommerferien zwei Gastfamilien für Kinder aus der Ukraine. Für die Stadt Zweibrücken sprach Beigeordnete Christina Rauch (CDU) : „Ein Jahr Krieg ist ein Jahr zu viel. Es ist wichtig, dass wir alle hier zusammen sind, denn nur gemeinschaftlich können wir die Situation meistern.“ Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Oberbürgermeister Wosnitza und die Stadtverwaltung haben am Jahrestag der russischen Großinvasion in die Ukraine Bilanz gezogen. Ein großer Dank geht an viele Helfer.

„Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am 24. Februar 2023 erstmals“, erinnerte die Stadt Zweibrücken am Freitag in einer Pressemitteilung an die massive Kriegs-Eskalation. „Dieser Krieg forderte bisher tausende Tote und brachte unsägliches Leid über die ukrainische Bevölkerung.“

„Unser tiefes Mitgefühl gilt nach wie vor den Menschen in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg hat Tod, Verwüstung und Leid nach Europa gebracht“, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Er ist zugleich stolz auf die Solidarität in Zweibrücken. „Die Zweibrückerinnen und Zweibrücker zeigen nach 2015 erneut, dass die Rosenstadt eng beisammensteht und dazu bereit ist, den Schwächeren der Gesellschaft die Hand zu reichen, wenn es darauf ankommt. Solche Momente machen mich stolz Oberbürgermeister dieser Stadt zu sein“, so Wosnitza weiter.

Die Folgen des Krieges sind auch in Zweibrücken zu spüren, etwa durch direkte oder indirekte Belastungen für die Bevölkerung oder strukturelle Veränderungen für die Verwaltung, wie eine Bilanz der Rosenstadt zeigt.

Oberbürgermeister Wosnitza erklärt dazu: „Es ist bereits ein Jahr her, dass die ersten Bomben in der Ukraine fielen und Russland mit seinen Bodentruppen in der Ukraine einmarschierte. Die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle traf nach wenigen Wochen auch den Südwesten Deutschlands und damit auch Zweibrücken. Die Auswirkungen des Krieges stellen uns alle vor große Herausforderungen – die Menschen vor Ort in der Ukraine weit mehr als uns hier in der Westpfalz. Der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine bindet jedoch bei unserer Stadtverwaltung sehr stark Kräfte, die an anderer Stelle fehlen.“

Nataliya Leshchuk, Vorsitzene der Deutsch-französisch-ukrainischen Gesellschaft, bei ihrer auf Ukrainisch gehaltenen Rede vor dem Rathaus bei der Demo auf dem Herzogplatz. Ihr Vereinskollege Dominique Drouard übersetzte ins Deutsche. Foto: Lutz Fröhlich

„In wenigen Tagen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine war die Stadtverwaltung Zweibrücken auf die Geflüchteten aus der Ukraine vorbereitet“, blickt die Pressemittilung zurück. „Die zuständigen Ämter, allen voran das Amt für soziale Leistungen und die Ausländerbehörde, arbeiten bis heute eng zusammen und können nach wie vor schnell Hilfe für die Geflüchteten bereitstellen“, hebt die Stadt hervor. „Wohnungen konnten in Rekordgeschwindigkeit mit Hilfe der GeWoBau GmbH und des DRK und ASB bezugsfertig werden. Außerdem konnte unter Federführung des Amts für soziale Leistungen eine Liste für private Hilfen erstellt werden, um privaten Wohnraum koordiniert zur Verfügung zu stellen.“

Wosnitza: „Es zeigt sich in solchen Extremsituationen immer wieder, dass sich die kurzen Wege in Zweibrücken bezahlt machen. Mit nur wenigen Telefonaten konnte ein Krisenstab einberufen und alle nötigen Voraussetzungen für eine schnelle und unbürokratische Erstunterbringung gewährleistet werden.“

Aktuell befinden sich 465 ukrainische Geflüchtete in Zweibrücken. 52 Ukrainischer sind in städtischen Wohnungen, die weiteren Geflüchteten sind in privaten Wohnungen untergebracht. Auch das zeigt laut Stadt-Mitteilung, „dass die Koordination der privaten Hilfen ein Erfolgskonzept war und immer noch ist“.

In den vergangenen zwölf Monaten hat es viele Zeichen der Solidarität in Zweibrücken gegeben. Foto: Nadine Lang