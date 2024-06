19 Grundschulen aus Zweibrücken und der Region Mini-EM 2024 im Westpfalzstadion

Seitdem haben in Anlehnung an die großen Events vier Mini-WMs und drei Mini-EMs stattgefunden. Am 11. Juni geht es nun erneut auf den Rasen des Zweibrücker Westpfalzstadions, wo 19 Grundschulen aus Zweibrücken, dem benachbarten Saarland und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land das EM-Turnier schon mal durchspielen: 24 Mannschaften treten in sechs Gruppen gegeneinander an, angelehnt an den echten Spielplan der Europameisterschaft. „Ich freue mich sehr, dass ich nach den beiden Coronapausen zum ersten Mal als Sportdezernentin dabei sein darf“, sagt Christina Rauch und fügt hinzu: „Ich glaube, die Kinder freuen sich auch. Die Vorfreude war ihnen bei der Auslosung der Länder und Gruppen im Ratssaal deutlich ansehen.“