Corona in der Südwestpfalz : Aktuell 14 Patienten mit Corona im Krankenhaus

Südwestpfalz Allein aus Zweibrücken werden fast 100 neue Corona-Fälle gemeldet.

Ihr positives Ergebnis erhielten eine Mitarbeitende in der Kindertagesstätte Hawestrolche Clausen, ein Kind im St. Laurentius Kindergarten in Contwig, in den Kindergärten Höhfröschen eine und in Rieschweiler-Mühlbach drei Mitarbeitende sowie ein Kind im Kindergarten Wallhalben. Positiv getestet wurden in der Grundschule Hauenstein eine Lehrkraft und eine Schülerin, ein Schüler in der Grundschule Merzalben, in Pirmasens je ein Schüler an der Nardinischule und der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln, ein Schüler der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach, eine Schülerin der Grundschule Rodalben, an der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen in drei verschiedenen Klassen drei Kinder sowie ein Schüler der Grundschule Breitwiesen in Zweibrücken.