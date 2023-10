125 Jahre Pfälzischer Rennverein Zweibrücken „Das Pferd – Teil der Zweibrücker DNA“

Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein wurden weiterhin Pferderennen veranstaltet, das letzte im September 1941. Im Herbst 1945 richtete der Frankfurter Rennverein ein Schreiben an den Pfälzischen Rennverein und stellte in Aussicht, dass 1946 wieder mit der Aufnahme des Rennbetriebs in der amerikanischen und britischen Zone, eventuell auch in der französischen Zone, gerechnet werden könne. Der Vorstand bestand zu jenem Zeitpunkt allerdings nur noch aus vier Personen. Der Präsident und damalige Oberbürgermeister Ernst Collofong war in Gefangenschaft, sein Stellvertreter, der damalige Landgestütsdirektor, war vermisst, und die Rennbahn samt Tribüne glich wie die ganze Stadt einem Trümmerfeld. An Rennen war also nicht zu denken.