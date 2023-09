Jubiläum wird an diesem Sonntag im Herzogsaal gefeiert 125 Jahre Pfälzischer Rennverein Zweibrücken

Das erste belegte Pferderennen auf der Rennwiese fand am 26. August 1821 statt, also ein Jahr vor dem Pferderennen in Bad Doberan. Zweibrücken ist damit einer der ältesten Rennstandorte in Deutschland. Veranstalter waren anfangs Landwirtschaftsorganisationen, von 1872 bis 1898 dann die Stadt Zweibrücken. 1898 wurde der Pfälzische Rennverein Zweibrücken als Trägerverein gegründet, der auf den ehemaligen Gestütswiesen die Rennwiese anlegte.