Herzogsball : „Tanzen ist wie Träumen mit den Füßen“

Beim Herzogsball konnten die Gäste in stimmungsvollem Ambiente das Tanzbein schwingen. Foto: Sabine Best

Zweibrücken Mit dem 11. Herzogsball gelang erneut ein großartiges gesellschaftliches Ereignis.

Das altersmäßig bunt gemischte Publikum in festlicher Abendgarderobe hatte zum Teil weite Anfahrtswege in Kauf genommen: „Endlich mal wieder was los und ein Anlass sich chic zu machen“, waren sich zwei Ehepaare aus Frankreich einig; die Ballatmosphäre zu genießen, hatte sich ein weiteres Paar aus Bad Kreuznach vorgenommen, das als versierte Tänzer bereits zum fünften Mal an dem Großevent teilnahm.