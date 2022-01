Zweibrücken mit Inzidenz von 194 : 109 weitere Fälle von Corona in unserer Region

Zweibrücken/Pirmasens In unserer Region haben sich am Dienstag 109 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Das Landesuntersuchungsamt meldete folgende Inzidenzen: Zweibrücken 194,0, Landkreis Südwestpfalz 139,4 und Pirmasens 166,7; die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ betrug 2,42.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 517 bestätigte positive Fälle aktiv, 40 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben unter anderem in Zweibrücken 121 (plus ein Fall), in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land 45 (plus vier) und Thaleischweiler-Wallhalben 50 (plus drei) sowie in Pirmasens 132 (plus sechs).