Festgottesdienst diesen Sonntag um zehn Uhr in Zweibrücken 100 Jahre Neuapostolische Gemeinde

Zweibrücken · Die Feste soll man ja feiern, wie sie fallen. Was aber, wenn nicht nur an einem Tag gefeiert werden soll? Nun, dann feiert man am besten ein ganzes Jahr. Das sagten sich die Verantwortlichen der Neuapostolischen Kirche in Zweibrücken – und beschlossen, das 100-jährige Bestehen der Kirche in Zweibrücken nicht nur an einem Tag zu begehen, sondern über ein ganzes Jahr hindurch.

24.05.2024 , 20:25 Uhr

Die Neuapostolische Kirche in Zweibrücken feiert am Sonntag offiziell ihren 100. Geburtstag. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen, den Festgottesdienst ab zehn Uhr zu besuchen. Foto: Mathias Schneck