Neues Leben in früherem Salon Rottmann und einstigem O2-Laden Zwei Leerstände weniger in der Fußgängerzone

Neue Geschäftsadressen in der Fußgängerzone: In der Hauptstraße (links) zieht ein neuer Anbieter für Mobilfunk-, Strom- und Gasverträge ein. Am Alexanderplatz hat der Salon „X Metamorphóse“ erweitert mittels Durchbruch zum Ex-Rottmann.

Foto: Mathias Schneck