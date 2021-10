Zweibrücken : Tarzan kommt in die Festhalle

Tarzan Zweibrücken Foto: Theater liberi

In einer Woche, am 3. November, schwingt Tarzan erstmals durch die Zweibrücker Festhalle. Damit eröffnet das Familien-Musical die neue Theater- und Konzertspielsaison in der Rosenstadt.