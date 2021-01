Abstimmung läuft bis Mittwoch, 14 Uhr : Stadträte stimmen über virtuelle Treffen ab

Eine Frau sitzt im Home-Office am Laptop und nimmt an einer Videokonferenz teil. Wegen Corona haben viele Unternehmen Treffen ins Internet verlagert. Auch die Stadtratssitzungen könnten fürs erste ins weltweite Netz verlegt werden – wenn zwei Drittel des Gremiums dafür stimmen. Bis heute, 14 Uhr, läuft das Votum hierfür. Foto: dpa/Anthony Anex

Zweibrücken Nach Vorstoß der FWG: Bis heute, 14 Uhr läuft Votum. Stimmen zwei Drittel der Räte zu, laufen nächste Sitzungen via Internet.

Den Anstoß für die Überlegungen gab die FWG. Sie hatte am vergangenen Freitag in einem Schreiben an Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) beantragt, angesichts der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln die klassischen Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse abzusetzen und vorerst via Internet zu tagen (wir berichteten in unserer Wochenend-Ausgabe).