Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land : Regeln für Windparks werden neu gesetzt

Käshofen Der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land hat beschlossen,nach der Niederlage vor Gericht einen weiteren Anlauf zu machen.

In einem zweiten Anlauf will die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Konzentrationszonen zur Nutzung von Windenergie ausweisen. Diesen Grundsatzbeschuss fassten die Ratsmitglieder am Mittwochabend bei der Sitzung im Käshofer Dorfgemeinschaftshaus einstimmig. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard bekannte sich vorher klar dazu, mit dem Instrument „Planungshoheit“ Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hatte zuvor den Plan kassiert. Wegen Rechtsmängeln war er für rechtswidrig befunden worden.

Im Hinblick auf entstehende Planungskosten bestätigte Verwaltungschef Björn Bernhard erneut, das die FIRU aus Kaiserslautern (sie plante bisher schon) der Verbandsgemeinde entgegen kommt. Mit der Firma Abowind, die im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als Klägerin aufgetreten war, weil sie ihre geplanten Windparks in der Verbandsgemeinde nicht einfach aufgeben wollte, habe es Gespräche gegeben. Dabei habe die Verbandsgemeinde klargemacht, so Bernhard, dass eine klare Regelung zur Windkraftnutzung im Flächennutzungsplan nicht heiße: Wir wollen keine Windkraft. Klimawandel und Klimaneutralität seien in aller Munde. Dazu sollte auch die Verbandsgemeinde ihre Teil dazu beitragen. Mit Photovoltaikanlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude wie der Gründung der Energiegesellschaft leiste die Verbandsgemeinde zwar schon einen Beitrag, doch um Klimaneutral werden zu wollen, müsse man auch an die Windenergie denken.