Etat der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Geld für Kinder und die Feuerwehr

Althornbach beispielsweise, wegen seiner Beteiligung am Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz steuerlich gesehen bestens dastehend, kann eine eigene Steuerkraft von 2 572 884 Euro aufweisen. Ein Umlagenpunkt entspricht in Althornbach somit 25 729 Euro. Battweiler, das im allgemeinen „Ranking“ nur auf einer Steuerkraft von 717 959 Euro kommt, muss für einen Umlagenpunkt 7180 Euro sozusagen aufwenden. Großbundenbach mit 360 958 Euro an Finanzkraft liegt ganz am Schluss. Ein Umlagenpunkt macht hier 3610 Euro aus. Ganz an der Spitze steht die größte Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Contwig. 6 984 270 Euro die gesamte Finanzkraft für das Jahr 2024. Ein Prozent Umlagenpunkt somit bei 69 843 Euro.