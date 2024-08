Zweibrücken-Land hat ein neues protestantisches Gottesdienstformat Kreative Lösungen sind in Arbeit

Nichts ist so beständig, wie der Wandel. Dieser betrifft in erheblichem Maße auch das protestantische Dekanat Zweibrücken. Da es an Nachwuchs mangelt, wird mit jeder Pfarrerin und jedem Pfarrer, die in Ruhestand gehen, ein neues Loch in das zumeist großflächige Betreuungsnetz der Gemeinden gerissen. Da Jammern bekanntlich nichts hilft, konzipieren die Verantwortlichen im Dekanat gemeinsam mit den Presbyterien der Gemeinden bereits seit einigen Jahren vorausschauend an einer Neuordnung. Allen ist bewusst: „Wir sitzen im selben Boot und ziehen an einem Strang.“