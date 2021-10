Nach Klatsche vor Gericht : Windparks Thema im Verbandsgemeinderat

Zweibrücken Nachdem das Oberverwaltungsgericht einen Teil des alten Flächennutzungsplans gekippt hatte, muss eine neue Linie her.

Zwei Sitzungsschwerpunkt gibt es bei der Zusammenkunft der Verbandsgemeinderatsmitglieder kommenden Mittwoch am Tagungsort Käshofer Dorfgemeinschaftshaus. Neben Beschlüssen zur Änderung des Bebauungsplanes „Steitzhof und Umfeld“ (wir berichteten), wie des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für diesen Bereich heißt, werden sich die Ratsmitglieder erneut mit der Frage befassen, ob der nichtige Teilbereich „Windenergie“ des Flächennutzungsplanes erneut aufgestellt wird und damit verbunden, ob Konzentrationszonen für eine Windkraftnutzung ausgewiesen werden.

Dass diese Frage zumindest wieder im Rat für Diskussionen sorgt ist ein Fingerzeig dafür, dass einem Großteil der Ratsmitglieder zumindest die Frage der Regelung am Herzen liegt, sprich das ergangene Urteil des zuständigen Senats beim Oberverwaltungsgericht Koblenz nicht einfach zu den Akten genommen wird. „Ich hatte stets unmissverständlich deutlich gemacht, dass ich diesen Beratungspunkt nur dann auf eine Tagesordnung nehme, wenn zu erwarten ist, dass eine Einigung in der Sache wahrscheinlich ist. Seit dem Ergehen des Urteils sind viele Gespräche geführt worden, Für Großbundenbach hat die Bürgerinitiative Gegen die Windenergienutzung außerhalb von Konzentrationszonen einen erneuten Bürgerentscheid angeregt und unabhängig davon scheint es eine parteiübergreifende Stimme dafür zu geben, dass die Ratsmitglieder die Möglichkeit des planerischen Gestaltens nicht einfach schlummern lassen, sondern aktiv damit umgehen“, stellt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur fest.