Nach Niederlage vor Oberverwaltungsgericht : Verbandsgemeinde akzeptiert Windpark-Urteil

Zweibrücken Am 14. Juli wollen Verwaltungs- und Fraktionsspitzen von Zweibrücken-Land über das weitere Vorgehen beraten.

„Wir haben durch unseren Rechtsanwalt die Sache eingehend prüfen lassen, Rechtsanwalt Justizrat Thomas Besenbruch sieht in der Urteilsbegründung keine Ansätze, die mit einer Beschwerde wegen der Nichtzulassung einer Revision zum Erfolg führen würde. Klar unter diesem Aspekt, dass wir das Risiko nicht eingehen, das würde ja alles nur Geld kosten. Jetzt sind neue Denkmodelle notwendig“, so Bernhard. Zwei Möglichkeiten hat die Verbandsgemeinde ohnehin nur: Die eine wäre, den Teilbereich „Windenergie“ des Flächennutzungsplanes neu aufzurollen und diesen zur Rechtskraft zu führen. Fehlerfrei diesmal. In diesem Fall müssen alle Schritte erneut getan werden. Auf Aussagen zu einem Zeitfenster und Kosten lässt sich Björn Bernhard nicht ein. „Das entscheidet der Verbandsgemeinderat, das wird in den Fraktionen genau besprochen, da haben ja alle eine Meinung. Jetzt auch mit der Urteilsvorgabe, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist.“