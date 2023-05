17 Hektar Fläche Zwei Solarparks bei Großsteinhausen geplant

Noch ist es nicht soweit, doch in absehbarer zeit ist es durchaus denkbar, dass auch von Großsteinhauser Gemarkungsfläche aus Solarstrom erzeugt und ins Netz eingespeist wird. Wie in der jüngsten Sitzung Ortsbürgermeister Volker Schmitt den Ratsmitgliedern darlegen konnte, hegt „Sunance“ aus Remagen die Absicht, zwei Solarparks auf Großsteinhauser Gemarkungsgebiet mit einer Gesamtgröße von rund 17 Hektar Gesamtfläche zu errichten. Das kleinere Gebiet zwischen Großsteinhausen und dem Nachbarort Kleinsteinhausen, das größere am Ende des Plattenweges in Richtung Riedelberg.