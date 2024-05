Hochwasser in Hornbach In all dem Unglück das Glück gefunden

Dem kann sein Vermieter Christian Dörr, der mit seiner Familie über der Praxis wohnt und in Hornbach das „Capito“ führt, nur zustimmen: „Nichts ist so schlecht, als dass es nicht auch etwas Gutes hätte“, findet er und erinnert an den SV Hornbach, der trotz seines zerstörten Vereinsgeländes Pizza für die Feuerwehrleute buk oder die Hornbacher Bevölkerung, die am Wochenende die Helferinnen und Helfer mit Essen versorgte, ganz zu schweigen von all den anderen Hilfen. „Ich selbst musste ja meinen Grillabend am Freitag absagen und wollte mit dem Essen die Feuerwehr versorgen. Die waren aber schon mit Pizza und all dem anderen Essen gut versorgt. Den Grillabend für die Feuerwehr hole ich aber nach“, verspricht er.