Zumba-Party des TV Hornbach in der Pirminiushalle Für die Fitness und den guten Zweck

Hornbach · Eine ausgelassene Stimmung herrschte am vergangenen Sonntag in der Hornbacher Pirminiushalle. Schon vor Beginn der diesjährigen Zumba-Charity-Party wurden zahlreiche Selfies gemacht in Erwartung des Tanz-Events, das gleich stattfinden sollte.

02.11.2023, 17:53 Uhr

Bei der Zumba-Charity-Veranstaltung konnten sich die Teilnehmer in der Pirminiushalle ordentlich auspowern. Foto: Susanne Lilischkis

Von Susanne Lilischkis