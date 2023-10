Zumba für den guten Zweck beim TV Hornbach Tanzen nicht nur für die gute Laune

Tanzen und Gutes tun ist an diesem Wochenende beim TV Hornbach Programm. Zu einem Zumba-Nachmittag mit Trainerinnen aus ganz Deutschland lädt der Verein am kommenden Sonntag, 29. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in die Pirminius-Halle Hornbach ein. Die Einnahmen der Zumba-Charity-Party werden an den Kindergarten Hornbach, den Förderverein der Hieronymus-Bock-Grundschule Hornbach sowie an die Tierart Wildtierstation in Maßweiler gespendet. Interessierte können sich zwei Stunden lang mit sieben verschiedenen Zumba-Trainerinnen auspowern.