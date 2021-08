Lohbergranch Mauschabach : Farbenprächtige Pferde und Reiter

Die Zuchtstute „Limiteds Funny Socks“ wurde von ihrer Besitzerin Anna Reimertshofen vorgestellt. Foto: Cordula von Waldow

Mauschbach Die Zuchtschau des Painthorse Clubs Germany Regionalgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland auf der Lohbergranch war, wie immer, ein gelungenes Fest für die ganze pferdebegeisterte Familie. Die Gastgeber Tatjana und Holger Stähly durften Zuchterfolge feiern und das gelungene Showprogramm schlug eine Brücke zwischen Western- und Englisch-Reiten.

Beste Stimmung herrschte am Sonntag auf der Lohbergranch der Familie Stähly in Mauschbach. Pferdefreunde, Nachbarn aus dem Dorf, Spaziergänger auf dem Libellenweg und vor allem die Fanclubs der beteiligten Pferdezüchter erfreuten sich an dem bunten Bild auf dem Reitplatz oberhalb des Radweges und an der familiären Stimmung.

Zum elften Mal hatten die Painthorse-Züchter des Painthorse Clubs Germany (PHCG) Regionalgruppe Rheinland Pfalz/Saarland zu einer Zuchtschau auf die Lohbergranch eingeladen. Von den 15 gemeldeten Pferden stellten sich 13 dem wohlwollend-strengen Blick der beiden Zuchtrichterinnen Sabine Biller und Sabine Rädler, die beide eigens aus Bayern angereist waren. „Die beiden haben sich viel Zeit genommen, sowohl bei ihrer Bewertung als auch anschließend beim Erklären ihrer gegebenen Wertnoten“, lobte Hausherrin Tatjana Stähly.

Die Familie selbst hatte vier eigene Fohlen – alle von ihrem Zuchthengst Jack Limited Edition – sowie einen Jährling bei den Zuchtstuten am Start. Bei den Stutfohlen siegte seine Tochter Limiteds Smokin Thea aus der Zucht von Michael Theobald (Bebelsheim) und im Besitz der Lohbergranch mit der Wertnote 7,7 ganz knapp vor ihrer dort gezogenen Halbschwester Limiteds Little Grace, die eine 7,65 erhielt. Ebenso knapp unterlag das Stählysche Hengstfohlen Limiteds Big Red King, vorgestellt von seiner neuen Besitzerin Sharon Eicher aus Krickenbach, dem Tagessieger Milky Gunnar Spark. „Die lagen beide zunächst gleichauf. Die Entscheidung haben die Richterinnen dann auf Grund der besseren Gangarten getroffen“, erklärt Tatjana Stähly, ein wenig enttäuscht über den denkbar knappen Rückstand von 0,05 Punkten. Weil nur eine Trophäe vergeben werden kann, müsse der Sieger auf Zuchtschauen immer eindeutig ermittelt werden, Plätze könnten durchaus mehrfach vergeben sein.

Sehr begeistert war sie davon, wie gut sich ihr erstes Limited-Fohlen, die jetzt fünfjährige Zuchtstute Limiteds Funny Socks im Besitz von Anna Reimertshofen (Landstuhl) als „extrem coole Socke“ präsentierte. „Diese Anpaarung wiederholen wir“, plant die Züchterin.

Ein großer Erfolg war auch ihre Idee für ein abwechslungsreiches Schauprogramm in der Mittagspause: Tochter Jule (17) mit ihrer Erfolgsstute „Jacs Lady In Red“ und ihre Großcousine Mia Weber (13) aus Kleinbundenbach mit ihrem Deutschen Reitpony Mayflower zeigten in einem gelungenen Pas de Deux in einer Mischung aus englischer Dressur und Western-Pattern, wie unterschiedlich Reiten sein kann und zudem, welches Outfit zu welcher Reitweise gehört.

Jules selbst kreiertes Outfit auf ihrer roten Fuchsstute und Mias eher traditionelles Weiß mit mittlerweile erlaubtem farbigen Oberteil, Handschuhen und langer Dressurgerte und ihr cremeweißes Pony mit den blauen Augen boten einen attraktiven Kontrast.

Moderatorin Tatjana Stähly erläuterte die Unterschiede der Reitweisen: Mia dirigierte ihr Pony zusätzlich mit Zügeln in zwei Händen in den drei Gangarten Schritt, Trab und Galopp und Rückwärtsrichten, Jule legte einhändig lediglich die Zügel an eine Halsseite an und verließ sich ganz auf die Kommunikation über Gewicht und Schenkel. Jeweils frei reitend, ließen die beiden jungen Amazonen ihre Pferde ihr Tempo in den einzelnen Gangarten verstärken und ergaben ein wunderschönes Bild, für das sie großen Applaus ernteten. Binnen nur zwei Stunden hatten sie zuvor ihren gemeinsamen Auftritt entworfen und geprobt.

Familie Stähly organisierte eine Tombola zugunsten der Flutopfer in Rheinland Pfalz , bei der dank großer Teilnahme 300 Euro gespendet wurden. Hauptgewinn war ein Decksprung von dem Paint Hengst „Dunit Smokin“, gesponsert von Martin Schüler aus Ormesheim.

Im kommenden Jahr feiert die Lohbergranch ihr 20-jähriges Bestehen. „Wir sind schon beim Planen“, versprechen Tatjana und Holger Stähly ein veranstaltungsreiches 2022.